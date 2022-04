Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola monte au créneau dans le feuilleton Pochettino !

Publié le 2 avril 2022 à 9h45 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino rêverait de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United après son inévitable départ du PSG à l’intersaison, l’entraîneur argentin verrait Erik Ten Hag lui faire de l’ombre auprès des dirigeants des Red Devils. Au point où Pep Guardiola mette les pieds dans le plat pour le technicien néerlandais.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 9 novembre dernier, Mauricio Pochettino ne faisait déjà plus l’unanimité au PSG. En effet, son cas était alors discuté au sein du comité de direction, que ce soit à Paris ou à Doha. Et à l’instant T, après les éliminations prématurées du PSG au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France, il se pourrait que son destin soit irrévocable et débouche sur un licenciement à la fin de la saison, soit une année avant l’expiration de son contrat. Pour rebondir, l’entraîneur du PSG songerait à l’option Manchester United. Une rencontre avec les dirigeants mancuniens aurait déjà eu lieu et devrait en engendrer une deuxième selon The Daily Telegraph. Néanmoins, Erik Ten Hag serait un concurrent sérieux à l’entraîneur argentin.

«Si j'étais sûr à 100%, j'appellerais Manchester United et je dirais qu'ils doivent le prendre»