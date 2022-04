Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste s’envole pour la succession d’Ancelotti !

Publié le 2 avril 2022 à 6h00 par Th.B.

Pour éventuellement remplacer Carlo Ancelotti à la tête de l’effectif du Real Madrid, les dirigeants merengue se seraient penchés sur le dossier Thomas Tuchel, en vain.

Alors que tout allait pour le mieux lors de la première partie de saison, que ce soit au niveau du jeu et du côté des résultats, le comité de direction du Real Madrid n’aurait pas apprécié certaines contre-performances de Carlo Ancelotti notamment en Coupe du roi et en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au PSG. De quoi permettre à Goal d’affirmer que si le titre de champion de Liga échappait au Real Madrid à l’issue de la saison et si le club merengue ne réalisait pas un beau parcours en C1, Ancelotti pourrait être remercié par le président Florentino Pérez.

Approché, Tuchel refuserait de quitter Chelsea pour le Real Madrid ou un autre club !