Mercato - Real Madrid : Pérez connaît déjà la réponse pour Tuchel !

Publié le 1 avril 2022 à 16h00 par Th.B.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez semblerait en pincer pour Thomas Tuchel pour l’éventuelle succession de Carlo Ancelotti à l’intersaison. Néanmoins, la continuité de Tuchel à Chelsea serait quasi certaine.

« Si je me sens moins engagé envers le club dans ma situation ? Absolument pas, j'adore être ici et travailler pour Chelsea. Chelsea a tout ce qu'il faut pour me rendre heureux ». Voici le témoignage livré par Thomas Tuchel dernièrement lors d’un passage en conférence de presse. L’entraîneur allemand a prolongé son contrat à Chelsea en fin de saison dernière et se trouve désormais lié aux Blues jusqu’en juin 2024. Néanmoins, la vente du champion d’Europe, dont le rachat devrait être officialisé avant le 18 avril, pourrait redistribuer les cartes dans le dossier Tuchel. En effet, un départ ne serait plus vraiment utopique. De quoi donner des idées au Real Madrid. Le président Florentino Pérez garderait un oeil avisé sur la situation de Thomas Tuchel. En effet, le comité de direction du Real Madrid semblerait être paré à toute éventualité, dont un licenciement de Carlo Ancelotti à l’intersaison si le technicien italien ne parvenait pas à être sacré champion en Liga et à effectuer un gros parcours en Ligue des champions.

Le Real Madrid s’intéresse à Tuchel, mais…