Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie prestigieuse s’ouvre pour Gareth Bale !

Publié le 1 avril 2022 à 13h00 par Th.B.

Contractuellement lié au Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Gareth Bale pourrait rebondir au Milan AC s’il le souhaitait. Le directeur technique Paolo Maldini se serait entretenu avec son agent à plusieurs reprises.

Après neuf saisons passées au Real Madrid, et après avoir été au placard ces derniers temps à la Casa Blanca, Gareth Bale devrait enfin plier bagage au cours du mercato estival. En effet, le contrat de l’international gallois arrivera à expiration le 30 juin prochain et ne devrait pas déboucher sur une retraite si le Pays de Galles décrochait son ticket pour le Mondial au Qatar en novembre prochain. La sélection galloise jouera son destin pour la Coupe du monde au mois de juin face à l’Écosse ou l’Ukraine dans cette finale de Play-Offs. C’est du moins ce que son agent a affirmé à The Daily Telegraph récemment. « Gareth ne sait pas ce qui se passera en été, et tout dépend du Pays de Galles. Nous n'avons parlé à personne et ce sera une décision qu'il prendra à un moment donné en juin ».

Maldini aurait discuté avec l’agent de Bale pour qu’il signe au Milan AC !