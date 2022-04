Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala impliqué dans une opération colossale ?

Publié le 1 avril 2022 à 11h15 par A.M.

En fin de contrat avec la Juventus à l'issue de la saison, Paulo Dybala va quitter la Vieille Dame. Et alors que le PSG s'intéresse à La Joya, l'Inter Milan pourrait finalement rafler.

Le marché des joueurs libres bat son plein, et le PSG est bien placé pour le savoir. En effet, le club de la capitale tente de convaincre Kylian Mbappé de prolonger, et comme révélé par le10sport.com, l'attaquant français est de plus en plus ouvert à cette idée. En revanche, pour Angel Di Maria, cela semble scellé puisque l'Argentin devrait quitter le PSG à la fin de son bail en juin prochain. Dans cette optique, le PSG cherche son successeur et s'intéresserait notamment au Paulo Dybala qui va lui aussi partir libre en fin de saison, la Juventus ayant déjà annoncé l'issue de feuilleton.

Conte pourrait permettre à l'Inter de recruter Dybala