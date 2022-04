Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a bien tenté un énorme coup avec un coéquipier de Ronaldo !

Publié le 2 avril 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors qu’il vient tout juste de prolonger son contrat avec Manchester United jusqu’en 2026, Bruno Fernandes aurait été approché par le FC Barcelone.

Le FC Barcelone va beaucoup mieux. Après un changement d’entraîneur réussi et un mercato intéressant, le club catalan a sorti la tête de l’eau et paraît armé pour retrouver les sommets. Sous l’ère Xavi, le Barça fait de nouveau plaisir à voir et les résultats suivent. Tout comme les ambitions. Pour cet été, le FC Barcelone ambitionne de beaucoup recruter et plusieurs noms circulent. L’un d’entre eux joue même aux côtés de… Cristiano Ronaldo.

Barcelone a pensé à Bruno Fernandes