Foot - Mercato - Rennes

Mercato : La sortie forte de Genesio sur son avenir à Rennes !

Publié le 2 avril 2022 à 10h38 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Bruno Genesio a été annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens. Des rumeurs qu'il a évoquées en conférence de presse.