Mercato - PSG : Cette révélation à 2M€ qui plombe l'avenir de Pochettino...

Publié le 2 avril 2022 à 8h45 par A.M.

Alors que Manchester United semble encore hésiter entre Mauricio Pochettino et Erik ten Hag, un clause présente dans le contrat du coach de l'Ajax Amsterdam pourrait tout changer.

Du côté de Manchester United, la succession de Ralf Rangnick est dans toutes les têtes. Et pour cause, ce dernier n'assurait qu'un intérim après avoir remplacé Ole Gunnar Solskjaer et quittera ses fonctions à l'issue de la saison. Pour le remplacer, de nombreux noms circulent, mais après avoir étudié ce dossier en profondeur, il n'y a plus que deux entraîneurs en lice à savoir Mauricio Pochettino (PSG) et Erik ten Hag (Ajax Amsterdam). Et le technicien néerlandais semble de plus en plus avoir pris le dessus sur le coach parisien.

La clause de ten Hag est d'à peine plus de 2M€