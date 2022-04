Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 1 avril 2022 à 15h45 par A.M.

En concurrence avec Mauricio Pochettino pour le poste de manager de Manchester United, Erik ten Hag se dit toutefois très heureux à l'Ajax Amsterdam.

En fin de saison, Ralf Rangnick quittera ses fonctions de manager de Manchester United et la course pour sa succession se résume à deux noms : Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) et Mauricio Pochettino (PSG). Les deux entraîneurs voient leur contrat s'achever en 2023, mais les Red Devils semblent avoir une préférence pour le premier cité. Cependant, Erik ten Hag ne semble pas avoir très envie de quitter l'Ajax Amsterdam comme il l'explique, ce qui pourrait laisser une ouverture à Mauricio Pochettino.

Erik ten Hag se dit heureux à l'Ajax