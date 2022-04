Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prévient Al-Khelaïfi pour Ousmane Dembélé !

Publié le 2 avril 2022 à 10h10 par B.C.

Dans le viseur du PSG, Ousmane Dembélé pourrait finalement prolonger au FC Barcelone. Joan Laporta se montre en tout cas optimiste, estimant que l’international français est heureux en Catalogne.

Sous quelles couleurs évoluera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? Alors que son bail arrive à expiration, l’international français semblait proche d’un départ du FC Barcelone, qui l’avait poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal afin d’éviter de le voir partir gratuitement cet été. Ousmane Dembélé n’a finalement pas cédé à la pression des dirigeants afin de rester maître de son destin. Une situation qui n’a pas échappé au PSG, prêt à miser sur le champion du monde tricolore pour remplacer Angel Di Maria. Mais depuis, la situation a évolué avec un Ousmane Dembélé de retour à son meilleur niveau sous le maillot du FC Barcelone. Les discussions devraient ainsi reprendre entre les deux parties, et Joan Laporta ne cache pas son intention dans ce dossier.

« Le contrat de Dembélé se termine, mais je sais qu'il est heureux au Barça »