Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre provoqué par Xavi dans ce dossier sensible ?

Publié le 2 avril 2022 à 7h00 par D.M.

Agent de Sergi Roberto, Josep Maria Orobitg a fait le point sur l'avenir de son client au FC Barcelone. A l'instar du dossier Ousmane Dembélé, Xavi pourrait y jouer un grand rôle.

Formé à la Masia, Sergi Roberto semblait proche d'étirer son contrat il y a quelques mois, mais les derniers détails n’ont jamais été réglés. Aujourd’hui, la tendance n’est plus à une prolongation. Comme l’a confié Joan Laporta au micro de RAC1 , l’international espagnol se dirige vers un départ libre à la fin de la saison. « Il a eu l'opportunité de prolonger au début de la saison lorsque nous avons restructuré les contrats et je n'ai pas compris pourquoi il ne l'a pas accepté. C'était le bon moment. Maintenant, son contrat se termine et nous renouvelons l'équipe » a confié le président du FC Barcelone au sujet de Sergi Roberto.

Xavi milite pour une prolongation de Sergi Roberto