Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour l’arrivée d’Ousmane Dembélé !

Publié le 2 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé sera contraint de faire un gros sacrifice financier pour prolonger avec le club catalan. Ce qui pourrait clairement jouer en faveur du PSG…

Le feuilleton Ousmane Dembélé bat son plein au FC Barcelone ! L’attaquant français, qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain avec le club catalan, a fait l’objet d’un gros rebondissement ces dernières semaines puisqu’après avoir été poussé vers la sortie par le Barça, il pourrait finalement être prolongé. Xavi a fait de ce dossier une priorité, mais il n’est pas seul puisque le PSG souhaite profiter de la situation pour recruter Dembélé libre en fin de saison. Et il pourrait avoir un avantage de taille sur le Barça.

Barcelone demande un sacrifice important…

Comme l’a révélé L’Equipe vendredi, la direction du FC Barcelone est toujours autant déterminée à prolonger Ousmane Dembélé, et aurait indiqué à l’entourage de l’ancien Rennais qu’il devrait opérer à un sacrifice financier assez important pour rester, lui qui réclamerait 20M€ de salaire par an assorti d'une prime à la signature de 20M€. Cet élément pourrait donc clairement faire les affaires du PSG, qui semble avoir plus de moyens que le Barça pour convaincre Dembélé.