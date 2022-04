Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a blacklisté un joueur dans le vestiaire !

Publié le 2 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Plus que jamais en instance de divorce avec l’OM, Alvaro Gonzalez a été volontairement écarté par Jorge Sampaoli qui craindrait fortement son influence sur le groupe.

Alors qu’il n’entre plus du tout dans les plans de Jorge Sampaoli à l’OM, Alvaro Gonzalez pourrait bientôt résilier son contrat avec le club phocéen. En attendant, le défenseur central est parti se ressourcer en Espagne étant donné qu’il a été mis de côté par son entraîneur, et le journaliste de RMC Sport Florent Germain a apporté de nouveaux éléments sur ce choix fort de la part de Jorge Sampaoli avec Alvaro Gonzalez.

« Il estime qu’Alvaro pouvait avoir une influence négative »