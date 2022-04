Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette incroyable révélation sur le feuilleton Alvaro Gonzalez !

Publié le 1 avril 2022 à 11h10 par La rédaction

Écarté du groupe, Alvaro Gonzalez pourrait avoir une mauvaise influence sur ses coéquipiers de l’Olympique de Marseille selon Jorge Sampaoli.

L’histoire d’amour entre Alvaro Gonzalez et l’Olympique de Marseille semble proche de son terme. Indiscutable lors de ses deux premières saisons à l’OM, l’Espagnol ne semble désormais plus rentrer dans les plans de Jorge Sampaoli. En effet, le joueur de 32 ans n’a disputé que 11 matchs cette saison, dont seulement 2 depuis le début de l’année 2022. Alors que le tacticien argentin ne compterait plus sur le défenseur, les deux parties travaillent actuellement afin de résilier son contrat. Si beaucoup de supporters ne comprennent pas cette situation, elle serait en réalité due à la mauvaise influence qu’Alvaro pourrait avoir sur le groupe, selon Sampaoli.

« Sampaoli estime qu’Alvaro peut avoir une influence négative... »