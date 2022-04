Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik vers une décision inattendue pour son avenir ?

Publié le 1 avril 2022 à 10h10 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir d’Arkadiusz Milik semblait clairement remis en question à l’OM, le buteur polonais pourrait finalement envisager de rester si le club phocéen valide son ticket pour la Ligue des Champions.

« Je n’ai pas voulu partir, ni à ce mercato, ni celui d’avant, je suis bien dans ce club (…) Pour le moment, je suis sous contrat avec l’OM et je ne me concentre que sur ça », indiquait clairement Arkadiusz Milik en février dernier en conférence de presse sur sa situation personnelle à l’OM, et le buteur polonais affiche donc sa détermination même si Jorge Sampaoli n’en fait plus un titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque. Face à cette situation, l’idée d’un départ de Milik semblait avoir fait son trou ces dernières semaines, mais une condition pourrait finalement le faire rester à l’OM.

Milik à l’OM en cas de Ligue des Champions