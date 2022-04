Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 1 avril 2022 à 22h00 par D.M.

Nommé coordinateur sportif de l'ASSE jusqu'à la fin de la saison, Loïc Perrin n'a pas caché son envie de rempiler.

Ancien capitaine de l’ASSE, Loïc Perrin a fait son grand retour chez les Verts . L’homme de 36 ans a été nommé au poste de coordinateur sportif du club stéphanois jusqu’à la fin de la saison. « Sous la direction de Jean-François Soucasse, Président exécutif, Loïc Perrin travaillera en étroite collaboration avec Samuel Rustem, Directeur général adjoint en charge des activités sportives. L’homme aux 470 matchs sous le maillot Vert aura pour mission de mettre son expérience, sa parfaite connaissance du club et du football professionnel au service de la stratégie sportive stéphanoise » commentait l’ASSE dans un communiqué. Impliqué dans le recrutement du club, Perrin a été interrogé sur son futur à Saint-Etienne.

« Je me projette à rester »