Mercato - Barcelone : Simeone répond à Laporta pour Joao Félix !

Publié le 1 avril 2022 à 21h00 par A.C.

Diego Simeone a été invité à réagir à l’intérêt porté par le FC Barcelone et son président à Joao Félix, l’une des stars offensives de l’Atlético de Madrid.

Après une période délicate, Joao Félix semble enfin avoir retrouvé toute l’entendue de son talent. Le prodige portugais est redevenu un joueur important pour l’Atlético de Madrid... et cela n’a pas échappé à Joan Laporta, qui a clairement avoué le suivre avec attention. « J'aime beaucoup Joao Félix et son agent le sait » a déclaré le président du FC Barcelone, au micro de RAC1 . « Et j'espère que les fans ne seront pas en colère. Et oui, en été, nous allons essayer ». Il sera toutefois très compliqué pour un club comme le Barça, qui rencontre des gros problèmes économiques, de boucler l’arrivée de l’international portugais... dont la valeur tourne autour de 70M€, selon le site spécialisé Transfermarkt .

« Je ne suis donc pas surpris qu’un président intelligent comme Joan Laporta parle aussi bien de Joao Felix »