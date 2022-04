Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'étrange sortie de Saliba sur son avenir à Marseille !

Publié le 1 avril 2022 à 20h10 par A.C.

Actuellement prêté par Arsenal, William Saliba pourrait quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison, alors que Jorge Sampaoli comme Pablo Longoria souhaitent le garder.

Son départ précoce en Premier League ne lui a pas réussi, alors William Saliba a décidé de repasser par la Ligue 1. Après un passage à l’OGC Nice, il s’est engagé en faveur de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça paye ! Le défenseur est l’un des meilleurs joueurs de l’OM et ses prestations lui ont ouvert les portes de l’équipe de France tout récemment. Il ne faut toutefois pas oublier qu’il n’est que prêté à l’OM et du côté d’Arsenal on semble toujours vouloir le récupérer. « C'est notre joueur et nous sommes très heureux de la décision que nous avons prise » a expliqué Mikel Arteta, le coach du club londonien. « Il obtient les minutes et l'exposition, la responsabilité et la croissance à son âge n'était pas quelque chose que nous pouvions garantir ici cette saison. Ce qui se passe avec lui a beaucoup de sens et nous sommes heureux de voir comment il s’améliore ».

« Je veux profiter un max d'ici la fin de saison, comme si je n'allais plus revenir »