Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce inquiétante de Tuchel sur cette piste XXL de Laporta !

Publié le 1 avril 2022

Cherchant à se renforcer sur le plan défensif, le FC Barcelone s'intéresserait à Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain. Et Thomas Tuchel commencerait à s'inquiéter concernant l'avenir de son joueur.

L’hiver dernier, le FC Barcelone s’est considérablement renforcé dans le secteur offensif. De ce fait, le club catalan devrait se concentrer sur les autres postes cet été. La formation blaugrana se rapprocherait dangereusement d'une arrivée libre d'Andreas Christensen. Mais le Barça ne devrait pas s’arrêter là puisqu’il aurait d’autres joueurs de Chelsea dans le viseur comme César Azpilicueta ou encore Antonio Rüdiger. Et de son côté, les Blues commenceraient à se faire du souci pour l’Allemand.

« Nos mains sont liées, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas renégocier avec lui et ses agents »