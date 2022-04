Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Tuchel ne veut pas lâcher Lukaku !

Publié le 1 avril 2022 à 17h36 par La rédaction mis à jour le 1 avril 2022 à 17h37

Thomas Tuchel s’est exprimé au sujet de l’avenir de Romelu Lukaku, qui ne semble pas heureux depuis son retour à Chelsea l’été dernier.