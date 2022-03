Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba fixe des grandes conditions pour son avenir !

Publié le 30 mars 2022 à 17h10 par A.M.

Alors qu'il devrait prochainement s'entretenir avec les dirigeants d'Arsenal en vue de son avenir, William Saliba devrait faire part de ses exigences aux Gunners.

Bien qu'il ne ferme pas la porte à la possibilité de rester à l'OM, William Saliba a également conscience que tout cela ne dépend pas uniquement de lui. « Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée. Mais cela ne dépend pas que de moi », confiait-il à RMC Sport . Et pour cause, son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat. Par conséquent, c'est Arsenal qui aura le dernier mot dans ce dossier.

Saliba va poser ses conditions auprès d'Arsenal