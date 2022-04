Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message lourd de sens d’Arteta sur l’avenir de Saliba…

Publié le 1 avril 2022 à 12h10 par Th.B.

Alors que l’OM semblerait ne pas avoir perdu tout espoir de conserver William Saliba cet été, une fois son prêt convenu avec Arsenal étant arrivé à expiration, Mikel Arteta a clairement laissé entendre que l’international français allait faire son grand retour chez les Gunners.

Après une expérience de six mois à l’OGC Nice, Arsenal a pris la décision de prêter une nouvelle fois William Saliba, mais cette fois-ci à l’OM et pour l’intégralité de la saison. Dans l’accord convenu entre l’Olympique de Marseille et les Gunners , il n’y a aucune trace d’une option d’achat pour que Saliba, qui est devenu un taulier de la défense de Jorge Sampaoli, puisse définitivement être un joueur de l’OM sur la durée. Pourtant, celui qui a fêté sa première sélection face à la Côte d’Ivoire (2-1) vendredi dernier et sa première titularisation face à l’Afrique du Sud mardi (5-0), n’a pas manqué de faire savoir à plusieurs reprises ces derniers temps qu’il se plaisait à Marseille et à l’OM. Pour autant, au vu du témoignage de Mikel Arteta, le retour de William Saliba à Arsenal à l’intersaison semble être inéluctable.

«C'est notre joueur et nous sommes très heureux de la décision que nous avons prise»