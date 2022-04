Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar recalé par plusieurs stars ?

Publié le 2 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête de nouveaux talents pour le PSG, Leonardo a tenté plusieurs coups XXL sur le marché des transferts en vue du prochain mercato estival. Mais il semble avoir enchaine les refus…

En attendant de savoir de quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé et si les autres joueurs annoncés sur le départ en fin de saison (Angel Di Maria, Layvin Kurzawa, Xavi Simons, Mauro Icardi…) quitteront le Parc des Princes, le PSG prépare son prochain mercato estival. Ces derniers jours, Le Parisien r évélait que le Qatar avait d’ailleurs approché N’Golo Kanté en janvier dans l’optique d’un transfert cet été, mais le joueur de Chelsea n’avait pas donné. Et il ne semble pas être le seul à avoir recalé le PSG dernièrement…

Skriniar a dit non au PSG