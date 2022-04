Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a raté deux gros coups à l'étranger !

Publié le 1 avril 2022 à 23h15 par La rédaction

Désireux de renforcer son entrejeu cet été, le Paris Saint-Germain aurait tenté de recruter Nicolo Barella et Marcelo Brozovic, sans succès.

Lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain devrait se montrer très actif, notamment sur le marché des milieux de terrain. En attirant librement Georginio Wijnaldum à l’été 2021, Leonardo pensait enfin avoir trouvé le joueur qui formerait un duo indéboulonnable avec Marco Verratti. Cependant, l’aventure de l’international néerlandais ne se passe pas aussi bien que prévu, et celui-ci pourrait prochainement quitter le PSG. Désireux de se renforcer en conséquence, le club de la capitale cible plusieurs noms, et si Paul Pogba ou encore Ngolo Kanté sont régulièrement cités, les Parisiens auraient également tenté les deux leaders de l’entrejeu de l’Inter, sans succès.

Le PSG a manqué Barella et Brozovic