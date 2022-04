Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste colossale en moins pour remplacer Kylian Mbappé ?

Publié le 1 avril 2022 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 1 avril 2022 à 11h33

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG pour venir remplacer Kylian Mbappé. Et alors que cette piste semblait même brûlante il y a encore quelques jours, Dembélé pourrait finalement rempiler au Barça…

Ce mercato estival 2022 promet d’ores et déjà d’être particulièrement animé chez certains attaquants français de renom, à commencer bien évidemment par Kylian Mbappé ! L’ancien Monégasque arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid même si rien n’est encore acté dans ce dossier. Pour remplacer Mbappé, le PSG a multiplié les pistes ces dernières semaines, et l’une des plus chaudes semble mener à Ousmane Dembélé (24 ans), d’autant que ce dernier arrivera lui aussi en fin de contrat du côté du FC Barcelone à l’issue de la saison. Un accord a même été annoncé ces dernières semaines entre Dembélé et le PSG, mais finalement, la tendance semble en train de s’inverser pour l’ancien Rennais.

Barcelone veut retenir Dembélé !

À en croire les dernières tendances dégagées dans la presse espagnole, le FC Barcelone mettrait désormais tout en œuvre pour retenir Ousmane Dembélé et prolonger au plus vite son contrat, après avoir pourtant tenté de le vendre durant le mercato de janvier : « J'aimerais qu'il prolonge avec le club. Il est un joueur important pour Xavi et nous sommes ravis de sa présence », a récemment confié Gérard Piqué, confirmant donc le rôle majeur de Xavi dans ce revirement de situation pour Dembélé. Pourtant, en interne, les négociations peinent à avancer entre les deux camps…

Les discussions n’avancent pas vraiment…