Mercato - Barcelone : Piqué prend position pour l'avenir de Dembélé !

Publié le 31 mars 2022 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 31 mars 2022 à 22h02

Le contrat d’Ousmane Dembélé arrive à son terme le 30 juin prochain. Mais Gérard Piqué aimerait que l’international français reste au FC Barcelone la saison prochaine.

La situation d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone a bien changé ces derniers mois. Désireux de rester en Catalogne lors du dernier mercato hivernal, l’international français a été lourdement critiqué, et certains dirigeants, comme Mateu Alemany, n’ont pas manqué de lui faire comprendre qu’il n’était plus désiré chez les Blaugrana s’il ne renouvelait pas son contrat. Cependant, tout cela a changé récemment grâce notamment à l'intervention de Xavi. En effet, l’ailier s’est montré très décisif lors des derniers matchs du Barça, et semble avoir conquis Xavi, qui aimerait prolonger le contrat du joueur de 24 ans. Si l’entraineur espagnol semble satisfait de Dembélé, Gérard Piqué est sur la même longueur d’onde.

Piqué veut qu’Ousmane Dembélé reste au Barça