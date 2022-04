Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Doha, le rêve est toujours permis pour Zidane !

Publié le 1 avril 2022 à 19h45 par Th.B.

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le10sport.com vous révélait que le PSG rêvait de nommer Zinedine Zidane sur le banc parisien. Et la tendance a été confirmée par un média britannique.

Déçu des résultats de son PSG cette saison, le Qatar devrait se séparer de Mauricio Pochettino selon différents médias alors que le10sport.com vous révélait dès l’automne dernier que le cas Pochettino était considérablement discuté chez les décideurs du Paris Saint-Germain qui avaient en tête l’option Zinedine Zidane pour le remplacer. Le 17 décembre dernier, le10sport.com en rajoutait une couche en vous expliquant, que grâce à son historique conseiller Alain Migliaccio, Zidane prenait de plus en plus en considération le fait de relever le challenge PSG.

Le PSG rêve toujours de Zidane !