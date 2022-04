Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie fracassante de Laporta sur le retour de Xavi !

Publié le 2 avril 2022 à 9h00 par B.C.

Alors que Xavi a fait son retour au FC Barcelone en novembre dernier, Joan Laporta regrette de ne pas avoir nommé l’entraîneur plus tôt.

Après son mauvais début de saison, le FC Barcelone a décidé d’opérer un changement de taille en novembre dernier en nommant Xavi sur le banc de touche, en lieu et place de Ronald Koeman. Un choix payant jusqu’à maintenant, puisque le club culé s’est métamorphosé. Grâce à Xavi, et à son recrutement hivernal marqué notamment par les arrivées de Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone enchaîne les bons résultats, allant jusqu’à infliger une correction au Real Madrid sur la pelouse du Santiago Bernabéu (4-0). Interrogé sur la nomination de Xavi, Joan Laporta reconnaît avoir pris la bonne décision.

« Il est évident que j'aurais dû le prendre plus tôt »