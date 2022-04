Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce tonitruante du Barça sur le retour de Messi !

Publié le 2 avril 2022 à 8h15 par B.C. mis à jour le 2 avril 2022 à 8h16

Après avoir écarté l’éventualité d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone, Joan Laporta a fait volte-face en se disant prêt à accueillir la star du PSG.

Contraint au départ l’été dernier, en raison des problèmes financiers du FC Barcelone, Lionel Messi poursuit son intégration au PSG, non sans difficulté. L’Argentin est loin de faire l’unanimité dans la capitale et se retrouve déjà annoncé sur le départ, malgré son engagement courant jusqu’en 2023. Un hypothétique retour au FC Barcelone a ainsi été évoqué en Espagne ces dernières semaines, une éventualité balayée d’un revers de main par Joan Laporta en début de semaine. « Je n'ai reçu aucun message de Messi pour revenir au Barça. Ni de son entourage. Et nous ne l'envisageons pas pour l’instant », a affirmé le président du Barça au micro de RAC1 . Les retrouvailles entre Lionel Messi et le club catalan semblaient ainsi très loin de voir le jour il y a quelques jours encore, mais Joan Laporta est revenu sur ses dires lors de sa dernière prise de parole.

« Le retour de Messi ? Je serais ravi si cela se produisait »