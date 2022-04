Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour Robert Lewandowski !

Publié le 2 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Alors que son transfert du Bayern Munich pourrait avoir lieu à l’intersaison, Robert Lewandowski semble se rapprocher du PSG et du FC Barcelone. Son agent Pini Zahavi échangerait avec les deux cadors européens.

Les semaines passent et la prolongation de Kylian Mbappé n’est toujours pas devenue officielle. Pour rappel, le contrat du champion du monde arrivera à expiration le 30 juin prochain. Et bien que Mbappé prenne de plus en plus en considération une prolongation de contrat de courte durée au PSG comme le10sport.com vous l’a révélé le 29 mars, il n’existe aucune certitude à ce niveau là à l’instant T. Pour ce qui est de la succession de Kylian Mbappé, le PSG songe à Robert Lewandowski comme le10sport.com vous le confiait en août dernier.

Le clan Lewandowski discute avec le PSG et le Barça !

Cependant, une bataille serait déjà programmée pour l’été prochain et aurait même déjà commencée en coulisse selon le journaliste Christian Falk. Agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi multiplierait les échanges entre les dirigeants du PSG et ceux du FC Barcelone dans le cadre de l’éventuel transfert de Lewandowski lors de la prochaine intersaison, soit à une année de l’expiration de son contrat au Bayern Munich. Le ton est donné.