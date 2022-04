Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tension maximale dans le dossier Alvaro Gonzalez !

Publié le 2 avril 2022 à 4h15 par A.M.

A l'OM, le cas Alvaro Gonzalez ne crisperait pas que Jorge Sampaoli. Au sein de la direction, tout le monde serait remonté contre le défenseur espagnol.

Alors que l'avenir d'Alvaro Gonzalez fait grandement parler ces derniers jours, Jorge Sampaoli a pris la parole à ce sujet en conférence de presse : « Il est en Espagne, en accord avec le club. C'est un peu difficile pour l'avenir, il faut voir la réalité des faits. (...) On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons. J'ai déjà donné ma réponse. Il y a des choses plus importantes, comme le match contre Saint-Étienne dont on a très peu parlé . » Mais selon les informations de Romain Canuti, le problème dépasse la simplement relation tendue entre Jorge Sampaoli et son joueur.

«Il s’est mis beaucoup de personnes à dos au club»