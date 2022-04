Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Saliba fait parler... à l'ASSE !

Publié le 2 avril 2022 à 3h45 par A.M.

Ancien défenseur de Manchester City, Eliaquim Mangala estime que William Saliba a le niveau pour jouer en Premier League avec Arsenal.

Prêté sans option d'achat par Arsenal, William Saliba s'est imposé à l'OM, mais son avenir fait grandement parler. Toutefois, le néo-international français n'a jamais joué en Premier League et il existe des doutes sur sa capacité d'adaptation au rythme anglais comme l'explique Eliaquim Mangala, défenseur de l'ASSE qui a évolué dans le championnat anglais.

«La Premier League, c’est vraiment spécial»