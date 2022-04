Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland prêt à faire un énorme effort ?

Publié le 1 avril 2022 à 20h45 par A.M.

Très demandé sur le marché, Erling Haaland s'est vu offrir un énorme contrat par Manchester City, mais il serait prêt à faire des concessions pour s'engager avec le FC Barcelone.

Bien que son contrat court jusqu'en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland a de grandes chances d'être transféré dès cet été. Et pour cause, la plupart des grands clubs européens sont intéressés par l'international norvégien qui aura l'embarras du choix pour son avenir puisque le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City sont tous dans la course à la signature d'Erling Haaland, qui semble encore dans le flou pour son avenir.

Pour signer au Barça, Haaland doit baisser ses exigences