Mercato - OM : Sampaoli connaît déjà son buteur pour la saison prochaine ?

Publié le 2 avril 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ étant donné qu’il peine à retrouver un statut de titulaire sous les ordres de Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik pourrait néanmoins décider de rester en cas de qualification pour la Ligue des Champions.

Restera, restera pas ? L’avenir d’Arkadiusz Milik (28 ans) fait déjà beaucoup parler à l’OM, Jorge Sampaoli ne l’alignant plus aussi régulièrement que par le passé. Plusieurs écuries sont d’ailleurs annoncées sur les traces de Milik pour l’été prochain, même si le buteur polonais s’était montré très clair à ce sujet en conférence de presse en février : « Je n’ai pas voulu partir, ni à ce mercato, ni celui d’avant, je suis bien dans ce club (…) Pour le moment, je suis sous contrat avec l’OM et je ne me concentre que sur ça », indiquait Milik. Et son avenir pourrait effectivement passé par l’OM…

Milik prêt à rester à l’OM ?

Comme l’a annoncé L’Equipe vendredi dans ses colonnes, Arkadiusz Milik se verrait bien continuer l’aventure avec l’OM la saison prochaine si le club phocéen parvient à valider son ticket pour la Ligue des Champions. Un scénario qui paraît tout à fait plausible avec sa deuxième place actuelle au classement, mais reste à savoir si Sampaoli offrira de nouveau un statut de titulaire indiscutable à l’ancien buteur de Naples.