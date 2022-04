Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme coup de bluff dans ce dossier XXL ?

Publié le 2 avril 2022 à 8h30 par A.C.

En fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger semble grandement intéresser le FC Barcelone... qui utiliserait ce dossier pour mettre la pression sur un autre de ses joueurs.

Le marché des joueurs en fin de contrat explose depuis un an, avec le PSG qui en a bien profité l’été dernier avec Lionel Messi ou encore Gianluigi Donnarumma. C’est au tour du FC Barcelone de se montrer actif dans ce secteur, avec deux gros dossiers qui semblent déjà avoir été bouclés. A en croire la presse catalane, Joan Laporta aurait vraisemblablement déjà acté les arrivées de Franck Kessié et Andreas Christensen, respectivement en fin de contrat avec l’AC Milan et Chelsea. Le Danois pourrait d’ailleurs être suivi par un coéquipier, puisque tout récemment ce sont les agents d’Antonio Rüdiger qui auraient été aperçus du côté de Barcelone !

Le Barça utilise Rüdiger pour faire peur à Araujo