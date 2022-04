Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça... Paulo Dybala a un plan pour son avenir !

Publié le 2 avril 2022 à 7h15 par A.C.

Alors qu’il va quitter la Juventus à la fin de son contrat le 30 juin prochain, Paulo Dybala ne semble pas être pressé de trouver un nouveau club.

Après plus d’un an d’une prolongation qui trainait en longueur, la Juventus a annoncé ne pas vouloir continuer avec Paulo Dybala. Une décision qui divise à Turin, mais qui va désormais pousser l’Argentin à se trouver un nouveau club. Après quasiment dix années passées en Serie A il semble d’ailleurs avoir envie d’étranger, avec le Paris Saint-Germain, l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone ou encore Tottenham et Manchester United qui lui feraient les yeux doux. Leonardo avait déjà tenté de le recruter au PSG par le passé, mais désormais l’occasion semble parfaite.

Le clan Dybala n’est pas pressé