Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel jette un énorme froid sur ce dossier brûlant de Laporta !

Publié le 2 avril 2022 à 9h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone semblait être déterminé à s’attacher gratuitement les services de César Azpilicueta, le capitaine de Chelsea a vu son contrat être prolongé pour une saison supplémentaire. De quoi ravir Thomas Tuchel.

« Nous avons entendu les mêmes rumeurs. Je n'ai pas de confirmation à vous donner, car je n'en ai pas parlé à Andreas pour l'instant. Mais nous avons entendu les mêmes rumeurs ». Voici le message lourd de sens que livrait Thomas Tuchel lors de son passage en conférence de presse vendredi. L’entraîneur de Chelsea ne cachait donc pas le fait qu’Andreas Christensen se rapprocherait peu à peu du FC Barcelone, au même titre que le milieu du Milan AC, à savoir Franck Kessié, étant lui aussi un futur agent libre. Néanmoins, le coéquipier et capitaine de Christensen à Chelsea, en la personne de César Azpilicueta, ne devrait pas suivre les traces du défenseur danois en signant en faveur du FC Barcelone.

« Nous avions besoin de le faire rester et de faire prolonger son contrat »