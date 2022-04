Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du projet QSI prête à claquer la porte ?

Publié le 2 avril 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Malgré son statut de titulaire indiscutable au sein du PSG, Presnel Kimpembe serait tenté par l’idée d’un départ pour aller découvrir l’Angleterre l’été prochain.

Interrogé en octobre dernier en conférence de presse, Presnel Kimpembe (26 ans) faisait une grande annonce sur son avenir au PSG : « Faire l’intégralité de ma carrière au PSG ? Si le club me donne l'opportunité... Le plus important est le match de demain mais forcément oui », confiait le défenseur central, pur produit du centre de formation parisien et qui n’a disputé jusqu’ici l’intégralité de sa carrière dans la capitale. Et malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Kimpembe pourrait prendre une décision radicale l’été prochain pour son avenir…

Kimpembe envisage de partir