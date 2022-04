Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce troublante pour l'avenir de Saliba !

Publié le 2 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Actuellement prêté à l’OM par Arsenal sans option d’achat, William Saliba semble bien parti pour rentrer chez les Gunners l’été prochain comme l’a laissé entendre Mikel Arteta.

Récemment interrogé au micro de RMC Sport , William Saliba se montrait ouvert à l’idée de rester à l’OM la saison prochaine au terme de son prêt : « Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir (…) Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là », confiait le défenseur central, qui vient d’honorer ses premières sélections en équipe de France. Et il semble qu’Arsenal ait déjà une idée bien précise pour l’avenir de Saliba…

Arteta semble compter sur Saliba