Mercato - PSG : Le Qatar a dégainé une offre pour une star de Premier League !

Publié le 2 avril 2022 à 12h10 par A.M.

En quête d'un énorme renfort pour renouveler son secteur offensif, le PSG aurait transmis une très grosse offre pour convaincre Mohamed Salah.

Au PSG, de grands changements sont attendus au sein de l'effectif. Et pour cause, même si le club de la capitale fait tout pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, et comme révélé par le10sport.com, la confiance grandit dans ce dossier côté parisien, l'avenir d'Angel Di Maria s'inscrit loin de Paris qui chercherait également à se séparer de Lionel Messi et Neymar. Par conséquent, le PSG aimerait bien renouveler de façon drastique son secteur offensif et travaillerait notamment sur la piste menant à Mohamed Salah.

Le PSG idéalement placé pour Salah ?