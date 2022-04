Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte, Zidane... Cette énorme bombe sur la succession de Pochettino !

Publié le 2 avril 2022 à 10h45 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino ne sera probablement plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine, Antonio Conte serait idéalement placé pour le remplacer.

D'ici la fin de saison, le PSG devrait se lancer dans de nombreux changements. En effet, plusieurs bouleversements sont attendus en interne après la déroute contre le Real Madrid et l'élimination précoce contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Dans cette optique, les premiers concernés sont Mauricio Pochettino et Leonardo. Les deux pourraient quitter leurs fonctions l'été prochain. Et pour remplacer le technicien argentin plusieurs noms ont circulé bien que celui de Zinedine Zidane semble être la priorité.

Conte idéalement placé ?