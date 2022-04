Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a dégoûté le Barça pour Mohamed Salah !

Publié le 2 avril 2022 à 13h10 par A.M.

Alors que le PSG s'intéresserait à Mohamed Salah en vue de l'été prochain, le FC Barcelone s'avouerait déjà battu dans ce dossier face à l'offre parisienne.

Le marché des attaquants risque de faire parler l'été prochain. Et pour cause, le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain au PSG, tandis qu'Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund. Mais ce n'est pas tout puisque les contrats de Robert Lewandowski et Mohamed Salah prennent fin en 2023, ce qui pourrait précipiter leur transfert dès cet été. Et l'international égyptien serait d'ailleurs au cœur d'une bataille entre le PSG et le FC Barcelone.

Le Barça ne pourra pas s'aligner sur l'offre du PSG