Mercato - PSG : Pour l’après-Pochettino, le Qatar prépare du lourd !

Publié le 2 avril 2022 à 12h15 par Th.B.

Outre l’option prioritaire qu’est Zinedine Zidane aux yeux des propriétaires qataris, le PSG songerait également à Antonio Conte selon la presse anglaise pour le remplacement de Mauricio Pochettino.

L’ère Mauricio Pochettino pourrait prendre fin à l’issue de la saison au PSG. En effet, après seulement un an et demi, les décideurs du Paris Saint-Germain devraient prendre la décision de se séparer de l’entraîneur argentin en raison de son bilan mitigé à la tête de l’effectif parisien et des éliminations prématurées au stade des 1/8èmes de finale de Coupe de France et de Ligue des champions cette saison. Pour le remplacer, le10sport.com vous affirmait dès le 9 novembre dernier que le profil de Zinedine Zidane était apprécié des propriétaires qataris. Néanmoins, la piste Antonio Conte serait également à l’étude.

Un intérêt de longue date du PSG pour Conte !