Mercato - PSG : Vers une énorme désillusion pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 2 avril 2022 à 11h45 par Th.B.

Certes, Mauricio Pochettino dispose d’une grosse expérience en Premier League et figure parmi les favoris de la direction de Manchester United pour la succession de Ralf Rangnick. Néanmoins, le bilan de l’entraîneur argentin au PSG pourrait le priver du poste de ses rêves.

Et si Mauricio Pochettino finissait par tout perdre à la fin de la saison ? Ne faisant plus l’unanimité au PSG, et ce depuis l’automne dernier comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 9 novembre 2021, l’entraîneur argentin semblerait avoir tout prévu en cas de licenciement à l’intersaison. Coach intérimaire de Manchester United jusqu’au terme de l’exercice en cours, Ralf Rangnick va céder son poste cet été et en coulisse, les dirigeants des Red Devils discuteraient déjà avec ses potentiels successeurs. Le Parisien révélait dernièrement que Pochettino aurait déjà la tête à Manchester United.

Les résultats de Pochettino au PSG à l’origine de l’échec de sa nomination à United ?