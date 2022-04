Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour cette recrue, Pascal Dupraz a été décisif !

Publié le 2 avril 2022 à 11h10 par A.M.

Interrogé sur son arrivée à l'ASSE, Eliaquim Mangala reconnaît que Pascal Dupraz a eu une grande influence dans sa décision.

Arrivé sur le banc de l'ASSE en fin d'année, Pascal Dupraz a rapidement réclamé l'arrivée de renforts d'expérience, notamment dans le secteur défensif. Dans cette optique, les Verts ont notamment réussi à attirer Eliaquim Mangala qui était libre de tout contrat. Un joli coup pour le club du Forez qui a réussi à convaincre un ancien international français qui a notamment évolué du côté de Manchester City. Et cela n'aurait pas été possible sans Pascal Dupraz.

«Dès notre première conversation, ça s’est très bien passé»