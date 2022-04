Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les confidences de cette recrue hivernale sur son adaptation !

Publié le 1 avril 2022 à 21h30 par D.M. mis à jour le 2 avril 2022 à 9h07

Présent en conférence de presse, Eliaquim Mangala est revenu sur son début de parcours délicat à l'ASSE et sur son adaptation.

Censé apporter son expérience au sein d’un vestiaire jeune, Eliaquim Mangala a été la cible de critiques ces dernières semaines. Le défenseur de 30 ans a réalisé des prestations loin d’être abouties sous le maillot de l’ASSE, mais a profité de la trêve internationale pour recharger les batteries. Présent en conférence de presse ce vendredi, Eliaquim Mangala est revenu sur son adaptation au sein du club stéphanois.

« Il a fallu que je m'adapte vite »