PSG - Malaise : L’énorme aveu du clan Ramos !

Publié le 2 avril 2022 à 17h10 par A.C.

Régulièrement absent depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, Sergio Ramos pourrait faire son grand retour ce dimanche, à l’occasion de la réception de Lorient au Parc des Princes.

Véritable icône au Real Madrid ces dernières années, Sergio Ramos a tout d’un flop depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Ses matchs se comptent sur le doigt d’une main et on ne l’a même pas vu fouler les terrains de Ligue des Champions avant l’élimination du PSG... face justement au Real Madrid. Fin mars, Le Parisien annonçait toutefois que Ramos commençait à voir le bout du tunnel et qu’on pourrait bientôt le revoir sous les couleurs du PSG.

« Tout est rentré dans l'ordre »