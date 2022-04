Foot - PSG

PSG - Clash : Le ton est monté entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez !

Publié le 1 avril 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que les relations semblent tendues entre le PSG et le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi confirme que leur dernière discussion n'a pas été particulièrement calme.

Avant le huitième de finale de Ligue des champions opposant le PSG au Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi avait confirmé que les relations avec Florentino Pérez étaient glaciales. « Je ne vais pas le cacher, tout le monde le sait. Nous n'avons presque pas de relation. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il s'est passé. Nous avons des avis, une mentalité et des objectifs très différents. Je crois en un football accessible à tous, du plus petit au plus gros club. C'est ce en quoi je crois, et ils ne pensent pas pareil », confiait le président parisien à Canal+ .

Al-Khelaïfi a recadré Pérez