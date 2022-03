Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès envoie un message à Kylian Mbappé...

Publié le 31 mars 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Auteur d’une performance XXL avec l’équipe de France mardi soir en amical, Kylian Mbappé a impressionné Pierre Ménès qui espère voir l’attaquant du PSG conserver ce rythme pour les mois à venir.

En attendant de savoir de quoi son avenir au PSG sera fait dans les mois à venir, Kylian Mbappé a une nouvelle fois brillé mardi soir, mais cette fois-ci sous le maillot de l’équipe de France. L’attaquant tricolore a inscrit un doublé en match amical contre l’Afrique du Sud (5-0), et il n’a pas manqué d’impressionner les observateurs comme Pierre Ménès qui s’est enflammé sur son blog, Pierrot Le Foot , pour Mbappé.

« En espérant qu’il tiendra cet état de forme jusqu’à la Coupe du Monde »