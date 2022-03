Foot - PSG

PSG - Malaise : Le Graët répond au clan Mbappé sur la dernière polémique !

Publié le 28 mars 2022 à 22h15 par D.M.

Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët aurait envoyé une lettre à l'avocate de Kylian Mbappé pour évoquer la décision du joueur de contrôler ses droits à l'image.

Le 22 mars dernier, Kylian Mbappé refusait de participer aux opérations marketing de l’équipe de France. Le joueur de 23 ans ne souhaiterait pas être associé à certaines marques, qui prônent des valeurs contraires aux siennes. Son avocate, Delphine Verheyden a pris la parole, ce lundi, pour expliquer cette décision. « Ce que l’on veut dans l’immédiat ? Revoir sans tarder, et avant l’ultime shooting de septembre qui couvrira la Coupe du monde, la convention. Il n’est plus possible pour la FFF de fonctionner de cette façon et avec cette convention initiale sans parler aux joueurs à chaque début de saison. Ils doivent avoir la possibilité d’avoir une sorte de clause de conscience » a-t-elle confié dans les colonnes de L’Equipe .

Le Graët réaffirme la position de la Fédération française de football